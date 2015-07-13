СБУ затримала двох бійців "Правого сектору", причетних до подій у Мукачевому

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«У результаті спеціальної операції Службою безпеки України затримано двох представників «Правого сектору», з числа осіб, причетних до подій у Мукачевому 11 липня», - йдеться в повідомленні.

Затримані переховувались від правоохоронців і були озброєні.

Також зазначається, що СБУ спільно з Генеральною прокуратурою України проводить невідкладні слідчі дії. У взаємодії зі спеціальними підрозділами МВС, Національної гвардії продовжуються розшукові заходи.

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Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому вдень у суботу, 11 липня, сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "Правого сектора", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Декілька бійців «Правого сектора» після стрілянини ховаються у лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.