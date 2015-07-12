Депутат Ланьо стверджує, що перед перестрілкою говорив з бійцями "Правого сектора" про санаторії

Народний депутат сказав, що безпосередньо перед перестрілкою розмовляв з командиром "Правого сектора" в Закарпатті у себе в кабінеті, передає hromadske.tv. За його словами, бійці "Правого сектора" звернулися до нього за допомогою щодо надання місць у санаторії для військових, які повертаються із зони АТО.

Читайте такожСБУ обіцяє доставити бійців "Правого сектору" з Мукачева до Києва для об'єктивного розслідування"Тут заходить мій помічник і каже, що підстрелили одного хлопця. Я сказав командиру батальйону, щоб він пішов і заспокоїв своїх хлопців, що не треба стріляти", – сказав Михайло Ланьо. За словами депутата, він не викликав міліцію, а правоохоронці приїхали за бійцями з Ужгорода.

"Чому вони їх затримали, я не знаю. Але їхати по Закарпаттю центральною дорогою з кулеметом на одному з джипів ... Я думаю, що це була провокація. А те, що там наговорили, це були не "Правого сектора" слова, а деяких політиків, які хочуть розгойдати ситуацію на Закарпатті ", - зазначив Михайло Ланьо. Також народний депутат заперечує, що займається контрабандою сигарет на Закарпатті. Нагадаємо, бійці "Правого сектора", які брали участь у перестрілці, записали відеозвернення, де виклали свою версію подій у Мукачевому.