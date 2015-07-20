"Обличчя війни": українська художниця виклала портрет Путіна з гільз (фото)

"Картина – «Обличчя війни» була створена у відповідь на події 2014 року в Україні, коли Росія проявила агресію і напала на Східну частину країни, тим самим створивши найбільший військовий конфлікт в Європі з часів другої світової війни і поставивши під загрозу світову безпеку. Війна триває вже більше року і забрала життя більше 30 тисяч людей", - йдеться в описі картини, повідомляє dashart.com.ua.

Читайте такожРежисер "Реквієму за мрією" та "Чорного лебедя" заявив в Одесі, що щасливий мати українське коріння

Ця картина, розміром 240х170 см, створена з гільз, узятих з різних частин фронту.

Унікальна у своєму роді і єдина в світі мозаїка – інсталяція, на якій зображено обличчя Володимира Путіна, є першим в історії твором в такій техніці та стилі.

Повідомляється, що цей твір має надзвичайну властивість змінювати кольори і вираз обличчя, в залежності від зміни освітлення.