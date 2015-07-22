У Запоріжжі обмежать централізоване водопостачання через борги за електроенергію

Як повідомив в.о. директора з енергозбуту ВАТ «Запоріжжяобленерго» Роман Драний, на сьогоднішній день борг КП «Водоканал» Запорізької міськради становить понад 54 млн. грн.

За його словами, у відповідності до чинного законодавства, за наявності у споживача заборгованості за спожиту електроенергію, енергопостачальна компанія має право продовжувати йому поставки тільки за умови 100% -их розрахунків за поточне споживання та виконанні узгодженого графіка погашення заборгованості.

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«При невиконанні хоча б одного з цих умов обленерго зобов'язане припинити постачання електроенергії боржника. КП «Водоканал» Запорізької міськради не виконує жодну із цих обов'язкових умов: підприємство не тільки погашає існуючу заборгованість, але й щомісяця збільшує її, оплачуючи лише близько 40% електроенергії, яку споживає», – констатував Драний.

За його словами, «Запоріжжяобленерго» протягом півроку намагався переконати керівництво КП «Водоканал» навести розрахунки за електроенергію у відповідність з вимогами законодавства.

«Ми практично щотижня надсилали КП «Водоканал» офіційні листи: констатували, що своїми неплатежами керівництво підприємства ставить під загрозу водопостачання на території Запоріжжя. Проте керівництво КП «Водоканал» так і не зробив адекватних заходів для забезпечення запорожців водою, за яку збирає з людей гроші», - розповів в. о. директора з енергозбуту.

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За його словами, неодноразові звернення енергопостачальника до керівництва міста (КП «Водоканал» - підприємство, що знаходиться у комунальній власності Запорізької міськради - УНІАН) також не привели до вирішення проблеми.

«У ситуації, що склалася, ВАТ «Запоріжжяобленерго» змушене з 23 липня обмежити енергопостачання КП «Водоканал» Запорізької міськради», - заявив Драний.

За даними прес-служби ВАТ «Запоріжжяобленерго» обмеження енергоспоживання потужностей КП «Водоканал» розпочнеться о 13-00 з підстанцій, що забезпечують водопостачання правобережної частини Запоріжжя.

Раніше УНІАН повідомляв, що 7 липня в Запоріжжі обвалився магістральний каналізаційний колектор, який обслуговував правий берег міста. В зоні обвалення знаходиться водовід, який забезпечує питною водою село Бабурку і 22 садівничі товариства, а також 2 кабельні лінії, які забезпечують енергопостачання центральних очисних споруд правого берега.

З-за аварії понад 250 тисяч городян Запоріжжя забезпечувалися питною водою за графіком.