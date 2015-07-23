В УПЦ МП впевнені, що молитва на Володимирській гірці консолідує українське суспільство

Соборна молитва, яка відбудеться 27 липня на Володимирській гірці у Києві за участю прихожан Української православної церкви Московського патріархату з різних регіонів України, консолідує українське суспільство.

Про це заявив керуючий справами УПЦ МП митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, повідомляє Центр інформації УПЦ МП.

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«Ми будемо особливо молитися князю Володимиру та Богородиці в її шанованих іконах, які будуть привезені до Києва з різних регіонів країни – сходу, заходу, півдня, півночі. Це також буде свідченням того, що УПЦ об'єднує нашу країну», – сказав митрополит Антоній.

Очікується, що в молебні на Володимирській гірці та хресній ході візьмуть участь близько 20 тис. вірян.

Митрополит Антоній висловив сподівання, що загальноукраїнська молитва буде почута Богом, і в Україні запанує довгоочікуваний мир.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня о 14.00 на Володимирській гірці у Києві розпочнеться молебень, який очолить глава УПЦ МП Онуфрій.