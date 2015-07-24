На Донеччині міліціонер застрелив колегу

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, в селі Новосергіївка Красноармійського району сьогодні було виявлено тіло співробітника патрульної служби 1992 року народження з вогнепальними пораненнями.

Читайте такожУ Києві міліціонер та колишній спецпризначенець влаштували бійку в кафе

За попередньою інформацією, під час несення служби між двома правоохоронцями виник конфлікт, в результаті якого один із правоохоронців здійснив декілька пострілів у свого колегу. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Міліціонера затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання повідомлення йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.