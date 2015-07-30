Польська компанія інвестує понад 200 мільйонів гривень в реконструкцію спорткомплексу у Вінниці

Як передає кореспондент УНІАН, меморандум про співпрацю сьогодні підписали виконуючий обов′язки Вінницького міського голови Сергій Моргунов та голова правління компанії «Еуросолід» Кшиштоф Павелек.

За словами в.о. мера Вінниці, після передачі спорткомплексу в комунальну власність постало питання відновлення цього об′єкту.

«В нас було два варіанти – відновлювати реконструкцію власними силами й за бюджетні кошти, а тоді б реалізація проекту, враховуючи фінансові можливості, затягнулась до 6 років. Другий варіант - це пошук інвестора і не лише в Україні. Ми звернулись до наших міст-побратимів з Польщі й нам пощастило знайти партнерів, які зацікавились нашою пропозицією щодо створення у Вінниці сучасного за європейськими стандартами спорткомплексу», - розповів Моргунов.

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Голова правління ТОВ «Еуросолід» повідомив, що компанія реалізує на території ЄС більше 250 об′єктів різних напрямків. «Наш вибір з реалізації цього проекту підкріплювався тим, що Вінниця у всіх рейтингах, до яких ми маємо доступ, перебуває на перших позиціях і характеризується як місто, яке ритмічно розвивається. Також варто зазначити, що тут дуже культивуються пам’ятки, пов’язані з польськими діячами та громадами, й нам це симпатизує. Більше того, за 60 км від Вінниці у Барі наразі завершується добудова «Дім інтеграції європейської», яка здійснюється нашим товариством й, підсумовуючи співпрацю із обласною владою, – така співпраця нам пасує», - пояснив Павелек зацікавленість товариства в інвестиції у спорткомплекс.

Проект передбачає повну реконструкцію будівлі від демонтажу внутрішніх конструкцій до облаштування приміщень, прокладання сучасних комунікацій. В результаті площа наразі чинного спорткомплексу збільшиться майже удвічі з 3,4 тис. кв. м. – до 7,3 тис. кв. м.

Відновлений спорткомплекс буде призначений як для активних занять спортом, так і для відпочинку різних вікових категорій та людей з обмеженими фізичними можливостями. Зокрема, планується будівництво басейну для підлітків та дорослих; аквапарку для дітей та дорослих; зали ігрових видів спорту з трибунами; фітнес-зали; сауни, солярію, SPA-салону; кав′ярні та ресторанів; роздягальні з душовими й туалетами; технічних приміщень тощо.

Наразі товариство вже провело фундаментальне дослідження чинного стану спорткомплексу, й після оформлення усіх документів передбачено, що роботи з реконструкції почнуть у вересні-жовтні. Відновити спорткомплекс «Еуросолід» має намір протягом двох років.

Сторони-підписанти меморандуму запевнили, що після початку роботи у спорткомплексі будуть відведені години для занять дитячим спортшколам, а також матимуть можливість безкоштовно займатись спортом й військові.

Довідка УНІАН. Спорткомплекс розташований у Вінниці по вул. Фрунзе, 48, до 2014 року він належав Міністерству оборони, а в 2014 році був переданий у комунальну власність Вінниці. Наразі об′єкт перебуває у незадовільному технічному стані та потребує відновлення й реконструкції.