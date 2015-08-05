Порошенко вирішив, що платити за реєстрацію домашніх тварин українці повинні з власної кишені

Підписаний закон також надає право фізичним особам, які займаються розведенням тварин тільки для власного споживання харчових продуктів, отримати компенсацію витрат на ідентифікацію та реєстрацію.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його публікації.

Згідно пояснювальній записці до проекту цього закону, з 2014 року в Україні запроваджена обов'язкова ідентифікація і реєстрація домашніх тварин у цілях забезпечення постійного контролю за здоров'ям поголів'я в Україні. Оплата цих робіт для приватних господарств, за законом, могла здійснюватися тільки за рахунок держави. Однак коштів для проведення обов'язкової реєстрації домашніх тварин у бюджеті виділено не було, що призвело до зупинки цього процесу.

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Як повідомлялося, Закон «Про внесення змін у деякі закони України з питань ідентифікації і реєстрації тварин» був прийнятий Верховною Радою 15 липня цього року.