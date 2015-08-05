Порошенко вирішив, що платити за реєстрацію домашніх тварин українці повинні з власної кишені
Президент України Петро Порошенко підписав закон, що дозволяє проводити ідентифікацію і реєстрацію сільськогосподарських тварин за рахунок населення, повідомляється на сайті Верховної Ради.
Підписаний закон також надає право фізичним особам, які займаються розведенням тварин тільки для власного споживання харчових продуктів, отримати компенсацію витрат на ідентифікацію та реєстрацію.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його публікації.
Згідно пояснювальній записці до проекту цього закону, з 2014 року в Україні запроваджена обов'язкова ідентифікація і реєстрація домашніх тварин у цілях забезпечення постійного контролю за здоров'ям поголів'я в Україні. Оплата цих робіт для приватних господарств, за законом, могла здійснюватися тільки за рахунок держави. Однак коштів для проведення обов'язкової реєстрації домашніх тварин у бюджеті виділено не було, що призвело до зупинки цього процесу.
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Як повідомлялося, Закон «Про внесення змін у деякі закони України з питань ідентифікації і реєстрації тварин» був прийнятий Верховною Радою 15 липня цього року.