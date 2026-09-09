РФ масовано атакувала Миколаївщину: є загибла та поранені

У торговельному центрі в Миколаєві спалахнула масштабна пожежа.

Вночі та зранку 9 вересня війська РФ здійснили масований комбінований удар по Миколаєву та Миколаївській області, внаслідок чого в місті загинула людина, ще четверо поранені, серед яких – дитина.

За даними виконувача обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова, під час атаки ворог застосував ударні БпЛА типу Shahed-238, балістичні ракети "Іскандер-М", ракети "Бандероль" та КАБи.

Зокрема, вночі ворог атакував керованими авіаційними бомбами Галицинівську громаду, пошкодивши об’єкти промислової інфраструктури. У Березанській громаді внаслідок атаки БпЛА пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

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Як уточнив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, внаслідок удару у місті загинула 70-річна жінка. Також постраждали четверо мирних жителів: 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина.

"Під ударом опинилися об'єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, торговельний центр, поштовий термінал, кафе, два приватні будинки та чотири вантажні автомобілі, один із яких знищено повністю", - завив міський голова.

У пресслужбі Головного управління ДСНС у Миколаївській області повідомили, що внаслідок атаки у Миколаєві зруйнований приватний двоповерховий житловий будинок та гараж. З-під завалів деблокували тіло загиблої жінки, 66-річного чоловіка госпіталізували, він – у стані середньої тяжкості. На місці виникла пожежа площею 120 кв. м.

Також у місті вогнеборці працювали ще на низці локацій. Зокрема, на масштабній пожежі торговельного центру, також приборкували вогонь в кафе та на автотранспортному підприємстві.

Атака на пункт пропуску з Молдовою

Вночі 9 серпня російська армія атакувала пункт пропуску "Старокозаче", що на кордоні з Молдовою в Одеській області. Дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території. Внаслідок атаки виникли пожежі. Пошкоджено споруди, знищено пасажирські автобуси, вантажні та легкові автомобілі.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки, загинули дві людини, ще троє – постраждали.

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