В українських школах збільшили кількість годин іноземної мови

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки України.

Згідно з наказом від 7 серпня 2015, у 6-9 класах шкіл з українською мовою викладання кількість годин на вивчення іноземної мови збільшитися з 2-х до 3-х на тиждень (за новим стандартом).

У 8 класі шкіл з українською мовою викладання кількість годин на вивчення іноземної мови аналогічно збільшитися з 2-х до 3-х на тиждень (за попереднім стандартом).

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Також кількість годин на вивчення іноземної мови збільшиться з 3-х до 3,5-ю в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою викладання (універсальний профіль).