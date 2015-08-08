В українських школах збільшили кількість годин іноземної мови
15:30, 08 серпня 2015Суспільство
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Дані зміни заплановані на 2015-2016 навчальний рік.
В середньому кількість годин вивчення іноземної мови збільшиться з 2-х до 3-х на тиждень / Фото УНІАН
Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки України.
Згідно з наказом від 7 серпня 2015, у 6-9 класах шкіл з українською мовою викладання кількість годин на вивчення іноземної мови збільшитися з 2-х до 3-х на тиждень (за новим стандартом).
У 8 класі шкіл з українською мовою викладання кількість годин на вивчення іноземної мови аналогічно збільшитися з 2-х до 3-х на тиждень (за попереднім стандартом).
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Також кількість годин на вивчення іноземної мови збільшиться з 3-х до 3,5-ю в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою викладання (універсальний профіль).
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