Бойовики "ЛНР" відмовили ОБСЄ у доступі до ділянки українсько-російського кордону

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

Хуг зазначив, що у звітах ОБСЄ за тиждень було наведено приклади, коли відведене важке озброєння не зберігалося на відповідній ділянці. «Нам, наприклад, заважають на дорозі. Незважаючи на наш дипломатичний статус, нас зупиняють на українській стороні, на пунктах пропуску, вони запитують про нашу національність. Це затримки, це не обмеження в пересуванні. ЛНР нам повністю не дає доступ до кордону між Україною та РФ в Луганській області», - сказав Хуг.

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Крім того, за його словами, обидві сторони конфлікту обмежують спостерігачам доступ до деяких місць зберігання озброєння. «Або повністю не дають доступ, або нам не дозволяють близько підходити до зброї, щоб записати, наприклад, серійний номер зброї. Або нам дозволяють подивитися на цю зброю з дистанції. Це не повне обмеження, але все ж таки обмеження нашого мандату», - додав Хуг.