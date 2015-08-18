"Правий сектор": Розшук лідерів ДУКа - чергове кільце репресій в бік добровольчих рухів

Про це заявив спікер політичного руху "Правий сектор" Артем Скоропадський, повідомляє 112.ua.

За його словами, місцезнаходження оголошеного в розшук Стойки невідомо.

"Безумовно, місце його знаходження невідоме нам. Він, як керівник першого запасного закарпатського батальйону ДУК "Правий Сектор" пішов у ліси, в гори, з тих пір ми з ним не спілкувалися, бо ми розуміємо, що справедливого якогось суду ми чекати не можемо", - заявив він.

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За його словами, правоохоронні органи не зверталися до "Правого сектору" щодо місцезнаходження Стойки.

"Ні, до нас ніхто не звертався, і суть ситуації в тому, що, за великим рахунком, ось ця заява МВС - це чергове кільце репресій з боку МВС у бік добровольчих рухів", - додав Скоропадський.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук командира 1-го (закарпатського) запасного батальйону українського Добровольчого корпусу "Правий сектор" Стойку.

Нагадаємо, МВС називає ключовою особою збройного конфлікту в Мукачевому керівника "ПС" на Закарпатті, колишнього працівника міліції Стойку. За даними МВС, 32-річний Стойка під час служби в органах внутрішніх справ двічі притягувався до дисциплінарної відповідальності - в 2007 і 2009 роках. У липні 2009 року він був звільнений з органів внутрішніх справ за службову невідповідність.

У березні цього року Стойка був призначений наказом командира ДУК "Правий сектор" Андрієм Стемпіцьким комбатом 1-го запасного батальйону ДУК "ПС".

У Мукачеві 11 липня сталася перестрілка, в результаті якої є поранені і загиблі. Конфлікт виник між учасниками "ПС" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.