У Києві відбулася репетиція параду до Дня незалежності (фотогалерея)

Участники АТО і курсанти військових училищ до 23.00 показували майстерність і вищий пілотаж в маршируванні, повідомляє ТСН.

Головний режисер маршу Сергій Проскурня наголошує, що цьогоріч свято буде особливим і відрізнятиметься від усіх попередніх.

"Сила, енергія, воля і аскетизм. Тому польова форма, тому оркестр грає марші на теми українських народних пісень, тому ми використовуємо святий момент передачі військових прапорів бойовим частинам, музику молитви Дмитра Бортнянського", - сказав Сергій Проскурня.

Цьогоріч на Марші Незалежності не їхатиме військова техніка, у центрі уваги буде воїн-захисник країни. Кожна "коробка" військових підрозділів буде проходити під свій військовий марш.

24 серпня усе розпочнеться о 9.00 і протриває усього 50 хвилин, але організатори свята закликають усіх киян і гостей міста після цього не розходитися, бо на них чекає купа сюрпризів. Свято має завершитися ввечері концертом грандіозного симфонічного оркестру, який об'єднає військових музикантів з 12 країн світу.