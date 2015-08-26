У Феодосії відкрилася українська бібліотека

«Ця подія, безумовно, знакова в культурному житті міста і всього нашого півострова», – написав активіст центру Вельдар Шукурджієв у Facebook.

Можливість відкрити філію в Феодосії з’явилася в результаті активності людей, які надсилають до Криму книжки українською мовою. Оскільки серед книг частина примірників дублюються, активісти вирішили, крім запланованої бібліотеки в Сімферополі, відкрити ще й філію у Феодосії, повідомляє "Радіо Свобода"

Читайте такожПонад 700 кримчан стали студентами українських вишів – Міносвіти України

Збір літератури для Криму триває. Особливо чекають тут книжок із серії «Топ 100 української книги». Активісти просять надсилати нові екземпляри або книжки в хорошому стані.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство освіти України має намір розпочати з нового навчального року он-лайн навчання для дітей з Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

«Он-лайн освіта передбачає видачу офіційних документів про освіту на підставі он-лайн навчання… Це наша стратегічна мета… Але поки що он-лайн навчання з перспективою для окремих категорій видачі документів. Ми хочемо, щоб державна підсумкова атестація відбувалась в он-лайн режимі, і майбутнє зовнішнє незалежне оцінювання передбачало електронне тестування. І тоді ця проблема також усунеться», - сказав заступник міністра освіти Павло Полянський.