В ОБСЄ стурбовані безпекою журналістів в Україні у зв'язку з подіями під Радою

Про це повідомляє ОБСЄ у понеділок на своїй сторінці у Twitter.

«Міятович висловила стурбованість з приводу безпеки журналістів в Україні після того, що сталося біля парламенту у Києві», - йдеться в повідомленні.

Водночас в її заяві сказано, що згідно до повідомлень, сьогодні біля українського парламенту журналісти телеканалу "1+1", "5-го каналу", а також інших видань отримали поранення під час сутичок між протестувальниками та представниками правоохоронних органів.

"Хоча цей інцидент не був спрямований саме проти журналістів, я занепокоєна цим випадком та закликаю владу провести термінове розслідування справи, а також попередні випадки нападів на журналістів", - заявила Міятович.

Водночас вона зазначила, що представники влади вже затримали певну кількість осіб, пов'язаних з подіями біля ВР.

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Як повідомляв УНІАН, один з бійців Національної гвардії загинув від осколка бойової гранати, а не кулі.

Зіткнення біля ВР почалися відразу після голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.

Протестувальники почали кидати в правоохоронців пляшки, димові шашки і бруківку. Також у правоохоронців кинули бойову гранату.

Міліція заявляє про майже 100 поранених правоохоронців, в тому числі 10 з них знаходяться у важкому стані.