Проект з модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний" можуть розробити ще цього року

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив невідкладно розробити проект з модернізації флагмана українського флоту фрегата "Гетьман Сагайдачний".

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив у ході засідання уряду.

"Останнє доручення. Степан Тимофійович (міністр оборони Степан Полторак - УНІАН), вчора після нашого з вами відвідування "Гетьмана Сагайдачного". У 2018 році повинна бути проведена повна реконструкція. Я думаю, що вам треба запросити фахівців, "Укроборонпром", безпосередньо командира "Сагайдачного", тих людей, які розуміються на модернізації. Завдання - невідкладно розробити проект модернізації "Гетьмана Сагайдачного", - сказав він.

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За словами Яценюка, цього року має бути підготовлено проект і наступного року у державному оборонному замовленні повинні бути передбачені кошти на модернізацію.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Яценюк і Полторак в Одесі були присутні на церемонії відкриття міжнародних навчань «Сі Бриз-2015». Глава уряду і міністр оборони оглянули український фрегат «Гетьман Сагайдачний» і есмінець ВМС США «Дональд Кук».

Довідка УНІАН.Флагман ВМС України фрегат «Гетьман Сагайдачний» названий на честь гетьмана Петра Кононовича Конашевича-Сагайдачного. Закладався 1990 році як сторожовий корабель. Введений в експлуатацію у 1993 році.