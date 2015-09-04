В УНЛ сподіваються, що в процесі реформ лотерейники отримають чіткі і стабільні правила роботи

Про це заявив комерційний директор компанії «Українська Національна Лотерея» Микола Печенюк, коментуючи «Газеті по-українськи» анонсовану реформу галузі.

«Сподіваюсь, концепцію реформ буде складено з урахуванням європейського і світового досвіду. У багатьох країнах світу лотерейна діяльність – вагома складова бюджетних надходжень. В окремих країнах цей бізнес приносить до 10% податків у казну! І це тому, що держава створює умови для розвитку бізнесу. Чіткі, стабільні правила, систему стимулів, щоб бізнес розвивався. Такі правила потрібно нарешті створити й у нас, в Україні. Тим більше, що лотереї – це не тільки податки. Це ще й інвестиції, яких нашій державі зараз бракує, це, нарешті, тисячі робочих місць, що теж важливо в наших економічних умовах», - заявив Микола Печенюк виданню.

Комерційний директор УНЛ акцентував також, що компанія з самого початку свого існування, майже 18 років, працює прозоро, оскільки «є підприємством зі 100% іноземним капіталом з Європи, де чесний бізнес – норма життя, а не виняток». Крім того, технічний партнер УНЛ - всесвітньо відома компанія GTECH, яка постачає в Україну обладнання, технології і контролює правильність їх роботи – також дорожить своєю репутацією, а тому ретельно контролює всю процедуру проведення лотерей УНЛ.

«УНЛ є членом Європейської асоціації державних і тото лотерей, і ми працюємо за всіма правилами проведення лотерей, прийнятими в Європі. Ми не боїмося продемонструвати весь процес проведення лотереї від початку і до кінця будь-яким скептикам, і робили це вже не раз. Крім арифметики у нас немає нічого. Ми нічого не приховуємо. Додам лише, що компанія GTECH, на обладнанні та за технологіями якої ми працюємо, має сертифікат стандарту Системи управління інформаційною безпекою та сертифікат стандарту з контролю за безпекою від Всесвітньої лотерейної асоціації. Цей останній стандарт встановлює 72 додаткові умови до проведення лотерей, щоб максимально підвищити ступінь захисту лотерей від помилок, шахрайства або будь-якого несанкціонованого проникнення в систему проведення тиражів», - говорить Микола Печенюк.