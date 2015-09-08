Сьогодні МЗС України проведе онлайн-акцію на підтримку Сенцова-Кольченка
Міністерство закордонних справ України 8 вересня проведе міжнародну онлайн-акцію на підтримку режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка, яким був винесений вирок, а також Надії Савченко.
Про це повідомляється на сторінці МЗС України в Facebook.
"8 вересня всі закордонні дипломатичні установи України, українські діаспорянські організації, правозахисні спілки, а також представники іноземних держав та міжнародних організацій від Канберри до Сан-Франциско по черзі будуть приєднуватися до кампанії через офіційні сторінки в соціальних мережах", - йдеться в повідомленні відомства.
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У МЗС зазначили, що акція розпочнеться о 10:00 за київським часом і закликали всіх користувачів Facebook приєднатися до міжнародної кампанії, зокрема - донести сигнали про неправомірні дії з боку Росії, а також закликати звільнити незаконно утримуваних українських громадян; використовувати тематичні зображення на своїх сторінках у соціальних мережах; активно використовувати хештеги #FreeSavchenko, #FreeSentsov, #FreeKolchenko, #LetMyPeopleGo.
EN/UA Dear friends!On September 8, 2015 we launch a new online campaign in support of Ukrainian film director Oleg...Posted by Міністерство закордонних справ України on Monday, September 7, 2015
Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.
26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала в ПАРЄ.
Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.
В обвинувальному висновку у кримінальній справі мова йде про її звинувачення у замаху на вбивство та вбивство.
За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.
Режисера Сенцова і активіста Олександра Кольченко російські спецслужби затримали в Криму в травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненої в Росії української організації "Правий сектор". Згідно з версією слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді кримських міст, а в подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.
Обидва провину заперечували з дня їх затримання.
25 серпня суд в Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченко, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно.