Сьогодні МЗС України проведе онлайн-акцію на підтримку Сенцова-Кольченка

Про це повідомляється на сторінці МЗС України в Facebook.

"8 вересня всі закордонні дипломатичні установи України, українські діаспорянські організації, правозахисні спілки, а також представники іноземних держав та міжнародних організацій від Канберри до Сан-Франциско по черзі будуть приєднуватися до кампанії через офіційні сторінки в соціальних мережах", - йдеться в повідомленні відомства.

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У МЗС зазначили, що акція розпочнеться о 10:00 за київським часом і закликали всіх користувачів Facebook приєднатися до міжнародної кампанії, зокрема - донести сигнали про неправомірні дії з боку Росії, а також закликати звільнити незаконно утримуваних українських громадян; використовувати тематичні зображення на своїх сторінках у соціальних мережах; активно використовувати хештеги #FreeSavchenko, #FreeSentsov, #FreeKolchenko, #LetMyPeopleGo.

EN/UA Dear friends!On September 8, 2015 we launch a new online campaign in support of Ukrainian film director Oleg... Posted by Міністерство закордонних справ України on Monday, September 7, 2015

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала в ПАРЄ.

Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі мова йде про її звинувачення у замаху на вбивство та вбивство.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.

Режисера Сенцова і активіста Олександра Кольченко російські спецслужби затримали в Криму в травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненої в Росії української організації "Правий сектор". Згідно з версією слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді кримських міст, а в подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.

Обидва провину заперечували з дня їх затримання.

25 серпня суд в Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченко, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно.