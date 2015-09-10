У МВС спростували повідомлення про придбання Lamborghini для київської поліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

Він наголосив, що недоречно в нинішній час поліцейським користуватися такими автомобілями, тим більше, на них в Україні "поки що, на жаль, навіть ніде їздити".

У свою чергу, радник першого заступника міністра внутрішніх справ Еки Згуладзе Анастасія Шманько додала: "Я також хотіла б сказати, що треба використовувати здоровий глузд. Дякую суспільству, громадянам та колегам за такий інтерес до патрульної поліції. Зараз дійсно існує дуже багато фейкових сторінок, неофіційних. Поширення такої інформації, як вчора, є недоречним".

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За її словами, на сьогодні є лише одна офіційна Фейсбук-сторінка патрульної поліції, а також офіційний Твіттер і Ютюб-канал патрульної поліції.

У свою чергу, начальник управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України Сергій Демедюк звернув увагу на те, верифікація акаунтів у соціальних мережах відбувається тільки на офіційних сторінках.

"Тобто якщо сторінка представляє офіційну позицію того чи іншого міністерства або відомства або офіційної особи, вона може бути за погодженням верифікована, про що є відповідні позначки", - сказав він.

Також він додав, що у самій назві пишеться, що це офіційна сторінка або особистий акаунт.