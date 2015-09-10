У МВС спростували повідомлення про придбання Lamborghini для київської поліції
Інформація про намір поліції Києва використовувати Lamborghini для переслідування правопорушників не відповідає дійсності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.
Він наголосив, що недоречно в нинішній час поліцейським користуватися такими автомобілями, тим більше, на них в Україні "поки що, на жаль, навіть ніде їздити".
У свою чергу, радник першого заступника міністра внутрішніх справ Еки Згуладзе Анастасія Шманько додала: "Я також хотіла б сказати, що треба використовувати здоровий глузд. Дякую суспільству, громадянам та колегам за такий інтерес до патрульної поліції. Зараз дійсно існує дуже багато фейкових сторінок, неофіційних. Поширення такої інформації, як вчора, є недоречним".
Читайте такожСтоличні поліцейські похизувалися успіхами розкриття злочинів по гарячих слідах (інфографіка)
За її словами, на сьогодні є лише одна офіційна Фейсбук-сторінка патрульної поліції, а також офіційний Твіттер і Ютюб-канал патрульної поліції.
У свою чергу, начальник управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України Сергій Демедюк звернув увагу на те, верифікація акаунтів у соціальних мережах відбувається тільки на офіційних сторінках.
"Тобто якщо сторінка представляє офіційну позицію того чи іншого міністерства або відомства або офіційної особи, вона може бути за погодженням верифікована, про що є відповідні позначки", - сказав він.
Також він додав, що у самій назві пишеться, що це офіційна сторінка або особистий акаунт.