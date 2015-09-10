На одній з центральних вулиць Сімферополя у ДТП потрапив російський "Град" (фото)

Про це повідомив кореспондент Крыминформа з місця події.

В результаті аварії постраждала передня частина автомобіля «Мазда 3», тоді як на корпусі «Граду» видимих пошкоджень немає. Постраждалих на місці аварії також не спостерігається.

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Як повідомляв УНІАН, у Львові сьогодні патрульний автомобіль поліції Toyota Prius потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.