На одній з центральних вулиць Сімферополя у ДТП потрапив російський "Град" (фото)
16:43, 10 вересня 2015Суспільство
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Невеликий затор утворився на вулиці Гоголя в Сімферополі в результаті зіткнення реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град» з автомобілем «Мазда 3».
Про це повідомив кореспондент Крыминформа з місця події.
В результаті аварії постраждала передня частина автомобіля «Мазда 3», тоді як на корпусі «Граду» видимих пошкоджень немає. Постраждалих на місці аварії також не спостерігається.
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