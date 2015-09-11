Медсестра, яка била ногами євромайданівця в Харкові, амністована

Про це повідомив прес-секретар Управління Державної пенітенціарної системи в Дніпропетровській області Ярослав Костюченко, пише місцеве видання Depo.Харків. "Вона звільнена за амністією", - сказав Ярослав Костюченко.

Читайте такожСуд визнав винною медсестру з Харкова, що побила євромайданівця

Він зазначив, що влітку відразу після того, як набув чинності вирок Ольги Воржеїнової, вона звернулася до суду з проханням про застосування до неї амністії.

"Фактично вона не відбувала покарання. Вона була в Орджонікідзенському виправному центрі №79 рівно стільки, скільки знадобилося для розгляду клопотання", - сказав прес-секретар, додавши, що ця медсестра тепер вільна людина.

Видання з посиланням на свої джерела зазначає, що Ольга Воржеїнова мала право на амністію, оскільки доглядає за старою матір'ю і дочкою, яка є інвалідом з дитинства.