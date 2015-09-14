Росія приступила до формування чергового "гумконвою" для Донбасу

Як повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу МНС РФ, вранці з Ногінського рятувального центру МНС в Ростовську область вирушили вантажні автомобілі, які увійдуть до складу чергової автоколони з так званою гуманітарною допомогою для жителів Донецької і Луганської областей.

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"Чергова, по рахунку 38-а, гуманітарна колона формується в Ростовській області на території Донського рятувального центру МНС. Там до вантажних автомобілів з Ногінська приєднаються машини з інших регіонів Росії", - сказав представник МНС РФ.

Як повідомив раніше глава російського відомства Володимир Пучков, колону планується відправити на Донбас 17 вересня. У МНС РФ запевняють, що більшу частину вантажу складуть продукти харчування.