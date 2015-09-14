В окупованому Криму підірвали три банкомати в університеті - ЗМІ
15:44, 14 вересня 2015Суспільство
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В окупованому Росією Сімферополі невідомі пограбували банкомати, розташовані у "Таврійській академії Кримського федерального університету".
Деякі банкомати після нальоту грабіжників лишилися цілими / УНІАН
Про це агентству «Медіа Крим» повідомила прес-секретар так званого "МВС РК" Ольга Кондрашова.
За її словами, в даний час ведуться слідчі дії, подробиці події стануть відомі пізніше.
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У той же час студенти розповіли, що три банкомати, розташовані в холі головного корпусу, були підірвані. Ті, що розташовувалися в корпусі «Б», залишилися цілими.
За даними ЗМІ, під час пограбування постраждали два охоронця.
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