В окупованому Криму підірвали три банкомати в університеті - ЗМІ

15:44, 14 вересня 2015
Суспільство
0 0

В окупованому Росією Сімферополі невідомі пограбували банкомати, розташовані у "Таврійській академії Кримського федерального університету".

УНИАН

Про це агентству «Медіа Крим» повідомила прес-секретар так званого "МВС РК" Ольга Кондрашова.

За її словами, в даний час ведуться слідчі дії, подробиці події стануть відомі пізніше.

Читайте такожВ окупованому Донецьку запрацювали банкомати "Центробанку ДНР"

У той же час студенти розповіли, що три банкомати, розташовані в холі головного корпусу, були підірвані. Ті, що розташовувалися в корпусі «Б», залишилися цілими.

За даними ЗМІ, під час пограбування постраждали два охоронця.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter