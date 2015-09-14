В окупованому Криму підірвали три банкомати в університеті - ЗМІ

Про це агентству «Медіа Крим» повідомила прес-секретар так званого "МВС РК" Ольга Кондрашова.

За її словами, в даний час ведуться слідчі дії, подробиці події стануть відомі пізніше.

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У той же час студенти розповіли, що три банкомати, розташовані в холі головного корпусу, були підірвані. Ті, що розташовувалися в корпусі «Б», залишилися цілими.

За даними ЗМІ, під час пограбування постраждали два охоронця.