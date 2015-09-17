Автомобілі путінської "гуманітарки" для Донбасу перетнули кордон з Україною

Про це з посиланням на прес-службу МНС Росії повідомляє РИА Новости.

"На двох пунктах пропуску "Матвєєв-Курган" і "Донецьк" завершилося митне оформлення гуманітарного вантажу в установленому порядку. Всі машини перетнули кордон, частина з них почала рух у бік Донецька, інші - в бік Луганська", - уточнив співрозмовник агентства.

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Відзначається, що колона розділилася приблизно на дві рівні частини після виходу з Донського рятувального центру у шляху проходження до державного кордону.

Як повідомляв УНІАН, в МНС РФ запевняють, що більше 100 автомобілів везуть понад 1,2 тис. тонн гуманітарних вантажів: продукти харчування, в тому числі консерви, борошно, крупи, чай, а також навчальна література.