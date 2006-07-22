Кушнарьов: за незнання української мови треба знижувати зарплату

Заступник голови фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ переконаний, що тільки українська мова має бути державною, і пропонує заохочувати державних службовців за знання української мови.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “День”, опублікованому сьогодні.

“Ми, безумовно, повинні відроджувати українську мову, робити її такою, аби нею володіли всі, хто живе на території України. Я в цьому абсолютно переконаний. Але головне - не можна це робити примусово. Треба бути терплячим, треба заохочувати всіляко суспільство і в першу чергу тих, хто працює в органах влади”, - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

На його думку, примушувати людей говорити українською мовою не слід, оскільки вони розмовлятимуть на суржику. “А якщо ми скажемо: шановна молодь, якщо ви в майбутньому хочете працювати в органах державної влади, в інформаційному просторі (має бути певний, але не безмежний перелік), то після навчання у вищих навчальних закладах муситимете скласти іспит на володіння державною мовою. Якщо, приміром, ви нею володієте на середньому рівні, то отримаєте свою заробітну плату. Якщо й після 5 років навчання ви не змогли опанувати державну мову на відповідному рівні, то ваш посадовий оклад буде скорочено на 20 відсотків; якщо ви вільно володієте, то отримаєте додаткові 30 відсотків. Я вірю, що такий підхід був би ефективнішим. Моє власне переконання в тому, що державна мова в Україні повинна бути одна - українська. Російська та інші визначені у нас мови національних меншин мають мати статус регіональних згідно з відповідною Європейською хартією”, - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Він вважає, що треба прийняти закон про мовну політику в державі, де було б чітко визначено усі пріоритети розвитку української мови, обов’язковість володіння державною мовою у певних сферах життя і разом з тим заходи щодо вільного розвитку мов меншин.

Відповідаючи на запитання, які правові підстави є для надання російській мові статусу регіональної, Є.КУШНАРЬОВ зазначив, що у професійному перекладі Європейської хартії регіональних мов або мов меншин існує поняття «мови, що вмирають» і визначення регіональної мови. “Це - мова, яка використовується меншою частиною населення, що компактно проживає на певній території. Ця мова відрізняється від державної. І в самій Європейській хартії, і в законах України чітко сказано, що розвиток регіональної мови не повинен ніяким чином заважати розвитку державної мови”, - пояснив він.

“Якщо ми зараз спробуємо не згадувати про це питання, не створювати додаткового напруження, то сама по собі проблема зникне. Бо завжди будуть радикали, які намагатимуться підхоплювати цю тему, доки вона не знайде свого нормального вирішення. Тому перед нами вибір - або ця тема переслідуватиме нас багато років, або ми знайдемо цивілізований спосіб її вирішення. На мій погляд, цей цивілізований спосіб якраз полягає у використанні Європейської хартії”, - підкреслив Є.КУШНАРЬОВ.