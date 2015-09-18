Російським спецназівцям Єрофеєву та Александрову вручили обвинувальні акти - адвокати

Досудове слідство у справі затриманого в Україні росіянина Євгена Єрофєєва завершено, йому вручили обвинувальний акт, повідомила РИА Новости його адвокат Оксана Соколовська.

"Слідство завершено було раніше. Обвинувальний акт мені не вручений. З матеріалами справи мене повністю не ознайомили", — сказала Соколовська.

Адвокат при цьому зазначила, що самому Єрофеєву обвинувальний акт вручений.

Також, російський військовий Олександр Александров отримав на руки обвинувальний акт.

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Про це повідомив ТСН адвокат росіянина Костянтин Кравчук.

Документ Александрову вручив прокурор. Тепер, впевнений адвокат, судових слухань чекати недовго. Вони можуть початися вже до кінця вересня.

Військовий хоче скористатися правом на суд присяжних – відповідне клопотання вже підготовлено захистом Александрова.

Напередодні до затриманого приїхав новий приватний адвокат – Юрій Грабовський. Адвокат пояснив, що його сім'я найняла Александрова. Військовий взяв добу на роздуми – відмовлятися від державного захисника Костянтина Кравчука, який займався справою з самого початку, або погодитися на послуги приватного адвоката.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова. Їх перевезли у військовий госпіталь в Києві, де надали медичну допомогу. Обидва були заарештовані Шевченківським районним судом Києва до 19 липня.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що ці двоє росіян будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.