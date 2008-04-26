Жити в Чорнобильській зоні стало не так небезпечно

Значна кількість населених пунктів, котрі знаходяться у чорнобильській зоні радіоактивного забруднення, стали менш небезпечними для життя.

Про це в статті тижневику «Дзеркало тижня» повідомив міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА.

«2007 року в цих областях Міністерство з надзвичайних ситуацій здійснило дозиметричну паспортизацію 2163 населених пунктів, 332 з яких уже сьогодні можна виводити з категорії радіоактивно забруднених, а 431 - переводити в нижчу категорію», - повідомив міністр.

Проте, за його даними, багато населених пунктів зони відчуження все ще залишаються вкрай небезпечними для життя. «В країні залишається близько 70 критичних населених пунктів, де доза опромінення перевищує 1 мілізіверт на рік», - наголосив міністр. При такому рівні радіоактивності населені пункти підлягають гарантованому відселенню.

Крім того, зберігає актуальність проблема радіоактивного зараження продуктів харчування. За даними В.ШАНДРИ, в більш ніж 500 населених пунктах вміст радіоактивного цезію в продуктах харчування перевищує допустимі норми.