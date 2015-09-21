Правозахисники заявили про жорстоке поводження з мобілізованими військовослужбовцями на полігоні під Києвом

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого ВР України з прав людини, такого висновку представники омбудсмена дійшли під час відвідин полігону 17 вересня.

Зокрема, йдеться про можливі факти жорстокого поводження з мобілізованими військовослужбовцями, зазначається у повідомленні.

Наприклад, під час огляду приміщення колишньої гауптвахти (зі слів командира військової частини, вона не використовується) співробітники Секретаріату Уповноваженого побачили очевидні ознаки недавнього перебування людей у її камерах (свіжі газети, недопалки, пляшка з питною водою тощо).

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Подібні ознаки були виявлені й у металевому контейнері, що знаходиться на території наметового табору на території полігону. За непідтвердженими даними, він міг використовуватися для "перевиховання" бійців, які занадто схильні до вживання алкогольних напоїв.

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До того ж у спальних приміщеннях на кожного військовослужбовця припадає удвічі менше корисної житлової площі, ніж це передбачено мінімальними стандартами (2 кв м замість 4 кв м). Крім того, більшість військовослужбовців не забезпечені рушниками та не мають постільної білизни.

"За результатами візиту керівнику відповідного відомства буде направлено акт реагування Уповноваженого з прав людини із зазначенням цих та інших порушень прав військовослужбовців", - зазначили у прес-службі омбудсмена.