Більшість росіян не хоче припинення підтримки бойовиків заради поліпшення відносин з Україною – опитування

Про це свідчить опитування ВЦВГД, результати якого є в розпорядженні УНІАН.

Так, на запитання, варто чи не варто Росії заради поліпшення відносин з Україною і Заходом припинити будь-яку підтримку «ополченців Донбасу», 58% опитаних обрали відповідь «не варто», 15% зазначили - «не варто прагнути поліпшення відносин з Україною і Заходом», лише 11% респондентів вказали, що «Росії варто припинити підтримку ополченців Донбасу заради поліпшення відносин з Україною і Заходом». Вагалися з відповіддю - 16%.

При цьому лише 5% опитаних вважають, що відносини Росії й України за останній місяць «поступово нормалізуються», 42% вказали - «не стає ні краще, ні гірше, практично не змінюються», 44% респондентів вважають, що відносини стають дедалі напруженішими, помітно погіршуються, 9% - вагалися з відповіддю.

Також 29% опитаних назвали відносини між двома країнами «ворожими», 38% - «напруженими», 11% - «прохолодними», 9% - «нейтральними», 2% - «досить теплими», 2% - «добросусідськими», 4% - «дружніми». Вагалися з відповіддю 5%.

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Всеросійське опитування ВЦВГД проведено 5-6 вересня 2015 р. Опитано 1,6 тис. осіб у 132 населених пунктах у 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,5%.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.