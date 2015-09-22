У ГПУ розповіли, де знаходиться розшукуваний екс-міністр доходів і зборів Клименко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Горбатюк зазначив, що Клименко на території України не перебуває.

"З урахуванням оперативно-розшукових заходів, які проводяться, з тієї інформації, на території України його на даний час немає. Він перебуває на території Російської Федерації", - сказав він.

Водночас, зауважив Горбатюк, Російська Федерація "на жодні наші запити, що стосуються високопосадовців, як раніше повідомлялося, і Януковича, і Азарова, яким повідомлено про підозру, які розшукуються, просто не відповідає".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Горбатюк заявив, що накладено арешт на рахунки Клименка та його родичів на суму більш як 1 млн грн.

Говорячи про можливість накладення арешту на майно родичів підозрюваних високопосадовців, зокрема і Клименка, Горбатюк зауважив, що слідство має зібрати докази того, що кошти, майно, нерухомість, фірми були оформлені на родичів після того, як ними заволоділи шляхом зловживання службовим становищем чи шляхом вчинення інших злочинів.

4 лютого 2015 р. суд задовольнив клопотання Генпрокуратури про обрання Клименку запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Запобіжний захід обрано у кримінальному провадженні за підозрою Клименка у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою), за фактом організації незаконних схем ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

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Довідка УНІАН. У даний час заарештовано низку активів і триває розслідування кримінальних справ проти колишніх високопосадовців, зокрема, екс-президента Віктора Януковича, екс-голови Національного банку України Сергія Арбузова, а також екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова і екс-міністрів Олени Лукаш, Дмитра Табачника, Раїси Богатирьової, Олександра Клименка, Едуарда Ставицького, Юрія Колобова та Миколи Присяжнюка.

28 липня генеральний прокурор Віктор Шокін заявив, що Печерський райсуд Києва розпочав процедуру заочного засудження 6 екс-високопосадовців, в тому числі Клименка.