На адмінкордоні з Кримом за підозрою у державній зраді затримано одного з депутатів Севастопольської міськради

Як повідомили УНІАН в Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування стосовно колишніх депутатів Верховної Ради АР Крим та Севастопольської міської ради, які вчинили державну зраду, сприявши своїми діями в окупації півострова Російською Федерацією.

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Під час розслідування стосовно цих депутатів складено повідомлення про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, оголошено у розшук та Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на їх затримання з метою приводу до суду для обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

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Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України після доставки до суду буде вирішено питання про арешт цієї особи.