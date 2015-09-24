На Донеччині відбувся перший Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Зоряний Портал"

Конкурсна программа була показана на базі дитячого оздоровчого табору «Ластівка», повідомляє slavrada.gov.ua.

У фестивалі взяли участь художні колективи та представники хореографічних, вокальних, інструментальних, театральних жанрів, майстри образотворчого мистецтва.

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Основною метою фестивалю стало виявлення та підтримка талановитих дітей та молоді , просування професійних солістів та ансамблів, культурного і естетичного виховання дітей та підлітків , виявлення нових талантів , створення атмосфери дружби і порозуміння між учасниками та гостями конкурсу, а також розвиток творчих зв'язків між колективами України .