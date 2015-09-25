РНБО застосувало санкції до благодійних фондів РФ за фінансування тероризму

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Служба безпеки України вийшла з відповідною ініціативою через причетність фондів до фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР»", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що у списку організацій до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи увійшли, зокрема, благодійні фонди: Катерини Губаревої, «Глобальные инициативы», «Новомучеников и исповедников Христовых», фонд «Своих не бросаем» та Міжрегіональна громадська організація сприяння збереженню вітчизняних традицій та культурної спадщини «Вече».

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Як повідомляв УНІАН раніше, Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня про застосування санкцій проти Росії. Під нові українські санкції потрапили 388 фізичних і 105 юридичних осіб.