У Києві біля залізничного вокзалу стався вибух - соцмережі

Про це повідомляють очевидці в соцмережах.

Зокрема, киянин Дмитро Синенко написав, що приблизно в 23:25 біля Південного вокзалу здетонував вибуховий пакет. Станом на 00:25 29 вересня на місце події вже прибули вибухотехніки

"Вибуховий пристрій, схожий на якийсь "важкий феєрверк". Чоловік отримав поранення в голову", - повідомляється на сторінці Liveuamap в Twitter.

На думку очевидця, це "схоже хуліганство... або необережне поводження з вибухонебезпечним речовиною".

Раніше УНІАН повідомляв, що у ніч на неділю, 27 вересня, біля будівлі управління СБУ в центрі Одеси стався вибух.