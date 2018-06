У Києві біля залізничного вокзалу стався вибух - соцмережі

Про це повідомляють очевидці в соцмережах.

Зокрема, киянин Дмитро Синенко написав, що приблизно в 23:25 біля Південного вокзалу здетонував вибуховий пакет. Станом на 00:25 29 вересня на місце події вже прибули вибухотехніки

"Вибуховий пристрій, схожий на якийсь "важкий феєрверк". Чоловік отримав поранення в голову", - повідомляється на сторінці Liveuamap в Twitter.

Explosion at Kyiv railway station. At least 1 wounded http://t.co/MBNyKcGHf9#Ukrainepic.twitter.com/XY7VF8gMv2 via @14720Maro