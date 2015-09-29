У Києві біля залізничного вокзалу стався вибух - соцмережі
На Південному залізничному вокзалі у Києві стався вибух, в результаті якого 1 людина отримала поранення в голову.
Про це повідомляють очевидці в соцмережах.
Зокрема, киянин Дмитро Синенко написав, що приблизно в 23:25 біля Південного вокзалу здетонував вибуховий пакет. Станом на 00:25 29 вересня на місце події вже прибули вибухотехніки
"Вибуховий пристрій, схожий на якийсь "важкий феєрверк". Чоловік отримав поранення в голову", - повідомляється на сторінці Liveuamap в Twitter.
Explosion at Kyiv railway station. At least 1 wounded http://t.co/MBNyKcGHf9#Ukrainepic.twitter.com/XY7VF8gMv2 via @14720Maro
— Liveuamap (@Liveuamap) September 28, 2015
На думку очевидця, це "схоже хуліганство... або необережне поводження з вибухонебезпечним речовиною".
Раніше УНІАН повідомляв, що у ніч на неділю, 27 вересня, біля будівлі управління СБУ в центрі Одеси стався вибух.