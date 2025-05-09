Гладков каже, що постраждав його заступник.

Росія звинуватила Україну у дроновій атаці на будівлю уряду Бєлгородської області, повідомляється, що постраждали силовик та чиновник.

Губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому безпілотний літальний апарат врізається у дах будівлі. За його словами, внаслідок атаки поранення отримали двоє людей - його заступник Олександр Лоренц та росгвардієць.

Співробітник Росгвардії потрапив до госпіталя з осколковим пораненням стегна, а чиновнику діагностували струс і травму внаслідок дії акустичної вибухової хвилі:

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"Після покладання квітів до Вічного вогню Олександра Олександровича оглянули лікарі обласної клінічної лікарні. У нього струс і акубаротравма. Лікування він продовжить амбулаторно".

Перемир'я до 9 травня

Нагадаємо, раніше кремлівський правитель Путін оголосив так зване припинення вогню з 8 по 11 травня, приурочене до 80-ї річниці завершення Другої світової війни.

У ці дні загарбники припинили масовані дронові атаки по Україні, однак продовжили наступати на фронті та жорстоко обстрілювати прикордонні регіони, вбиваючи людей.

В Україні назвали російське перемир’я фарсом і звинуватили Росію в цинічному використанні гуманітарних ініціатив для прикриття власних агресивних дій.

Аналітики зазначають, що оголошення перемир’я могло мати на меті забезпечення безпеки під час проведення параду в Москві та візиту іноземних гостей, зокрема лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

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