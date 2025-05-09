Західні розвідки, майже всі як одна, стверджують, що Путіну вистачить часу, щоб переозброїтися і напасти.

За рік РФ виробляє понад 1400 балістичних ракет "Іскандер" і 500 крилатих ракет Х-101.

Як пише видання The Economist, таким чином російський диктатор Володимир Путін хоче повернути своїй країні імперський статус. У матеріалі видання йдеться про те, що риторика володаря Кремля ставить під сумнів не тільки суверенітет України, а й Фінляндії та країн Балтії, а війна для нього - спосіб утримати владу, контроль і мобілізувати суспільство.

Видання зазначило, що наразі РФ поки що не готова до широкого протистояння з НАТО, але вже за 6 місяців може бути готовою до нападу на одну з балтійських країн, а ще за 2 роки - до обмеженої війни проти кількох країн.

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Журналісти підкреслили, що Західні розвідувальні агентства ретельно вивчили, скільки часу це може зайняти. Їхні висновки значно різняться. США кажуть, що Росія відновить свою армію "протягом наступного десятиліття". Норвезька розвідка вважає, що "найраніше" це буде 5-10 років. А оцінки України припускають від 5 до 7; німецькі - від 5 до 8. Естонські спецслужби налаштовані найменш оптимістично, пропонуючи Росії від 3 до 5 років на створення нових формувань залежно від перебігу війни, економіки Росії та збереження санкцій.

Людські ресурси також є серйозним обмеженням, вказало видання. "У короткостроковій перспективі РФ набирає близько 30 тис. осіб на місяць, але в майбутньому країна зіткнеться з проблемами скорочення і старіння населення", - констатувало видання.

"Відновлення матеріальних засобів буде набагато швидшим і простішим, ніж фактична здатність використовувати сили", - зазначив Майкл Кофман з Фонду Карнегі.

Збройні сили Росії значно покращилися, наприклад, у пошуку та нанесенні ударів по цілях за допомогою безпілотників, але їхня здатність масштабувати це обмежена якістю роботи військ, офіцерів і штабу.

Якість російських військ постраждала через важкі втрати. На Заході вважають, що з кінця 2024 року російські військові госпіталі працюють на межі своїх можливостей.

У матеріалі зазначено, що РФ, найімовірніше, утримуватиметься від будь-яких військових дій, які можуть призвести до спрацьовування ст. 5 НАТО. Але її апетит може зрости не в останню чергу, якщо вона подумає, що глава Білого дому Дональд Трамп може проігнорувати дрібні порушення.

"Найближчими роками Росія поступово стане більш схильною використовувати військову силу, щоб чинити тиск або кинути виклик НАТО загалом або окремим країнам альянсу", - стверджує данська розвідка.

Війна РФ і НАТО

Нідерланди назвали більшу, ніж Росія, загрозу для НАТО. Розвідка країни не вважає, що Путін може почати нову війну просто зараз. Зокрема, глава військової розвідки країни, віце-адмірал Пітер Рісінк сказав, що якщо РФ збереже політичний апетит до війни і темпи військового виробництва, то після припинення війни в Україні може бути готова до нового військового конфлікту вже протягом року.

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