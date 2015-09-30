Суд відмовив захисту Савченко у проведенні слідчого експерименту

Суд міста Донецька (Ростовська область, Росія) відмовив у задоволенні клопотання адвокатів української льотчиці, народного депутата Надії Савченко, які пропонували провести слідчий експеримент.

Про це один з адвокатів Савченко Микола Полозов повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Він зазначив, що захист подав клопотання про проведення слідчого експерименту в ході судового слідства.

"На слідстві був слідчий експеримент. Слідчий залазив на вишку і в бінокль розглядав статистів. На фото виглядають, як чорні точки. Для усунення суперечностей у частині слідчого експерименту захист просить провести його заново відповідно до ст. 288 КПК", - написав адвокат.

Пізніше він додав, що "у проведенні слідчого експерименту суд відмовив".

Крім того, Полозов повідомив, що суд відмовився виключити потерпілих громадян України на тій підставі, що ще не досліджені всі докази у справі.

Полозов також зазначив, що прокурори збираються досліджувати письмові документи зі справи: експертизи, протоколи тощо.

"Судячи за обсягом, займе весь день", - додав він.

Загальний обсяг матеріалів за клопотанням обвинувачення, зазначив адвокат, становить більш як 1 тис. аркушів.

Як повідомляв УНАИН, сьогодні суд міста Донецьк Ростовської області РФ відновив слухання у справі Савченко. До зали пустили лише пресу.

Відкривши судове засідання, судді відразу ж пішли приймати рішення за клопотанням захисту про виключення потерпілих.

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. У РФ її обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко мова йде про обвинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний строк ув'язнення - 25 років.