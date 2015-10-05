У Краматорську на пам'ятнику героям Другої світової зафарбували написи "ДНР" (фото)
14:36, 05 жовтня 2015Суспільство
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Краматорські патріоти зафарбували «республіканські» написи на гарматі.
6264.com.ua
Краматорчани, домовившись через соцмережі, увечері в неділю привели до ладу пам'ятник, встановлений на честь 30-річчя визволення Краматорська від німецько-фашистських загарбників, передає місцевий сайт 6264.
Зазначається, що патріотично налаштовані громадяни не стали мовчки дивитися на це і замалювали написи.
6264.com.ua
Нагадаємо, 20 липня невідомі вандали понівечили постамент на честь 30-річчя визволення Краматорська від німецько-фашистських загарбників. На п'єдесталі пам'ятника з'явилися намальована чорною фарбою свастика і напис "ДНР".
kramatorsk.info
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