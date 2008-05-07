Ющенко закликає уряд оголосити програму боротьби з інфляцією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав уряд оголосити загальнонаціональну програму боротьби з інфляцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив на прес-конференції в Харкові, коментуючи на прохання журналістів заяву прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про те, що сьогодні кардинально зменшується рівень інфляції в Україні.

«Я не хочу конфліктувати з прем’єром, лише хочу сказати одне, що коли за 4 місяці рівень інфляція піднімається на 13%, а в ручному обчисленні більше 30%, то це нас вертає в середину 90-х років», - зазначив Президент.

За його словами, «ми повинні говорити про серйозний ціновий виклик, який стався, і не тільки на ринку споживчих цін, а, що ще небезпечніше, що ще більш руйнівний процес іде, - на ринку цін виробника. Це та уповільнена інфляція, яка через 2-3 місяці другою хвилею може нас догнати, і ми будемо пожинати набагато більші тенденції, які сьогодні виникають». «Ми вже почали звикати до того, що кожен місяць українська інфляція становить 3,1 чи 3,2%. Це динаміка? Та це динаміка жахлива», - сказав Президент.

Як відзначив В.ЮЩЕНКО, жодна категорія населення не може змиритися з тим, що за 4 місяці 2008 року вона стала біднішою на 13%. «Це є серйозний виклик, я хотів би звернути увагу всіх, у тому числі й уряду, що сьогодні ми повинні оголосити загальнонаціональну, зрозумілу для всіх - для територій, для громадян, для центральних органів виконавчої влади, зрозумілу і реальну програму боротьби з інфляцією», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Бо те, що відбувається зараз, за його словами, «формує, по суті, два висновки. Висновок перший: за 4 місяці відбулося серйозне глибоке руйнування споживчих можливостей людини. Ситуація, яка сталася в нас, змушує терміново переглянути бюджет 2008 року, який би передбачив тим верствам населення, які сьогодні отримали цей удар, термінову компенсацію, яку вимагає закон. Але для іншої частини суспільства слід сказати, що в нас підготовлені урядом, Національним банком, підготовлені ті заходи, які дають змогу наступні 5-6 місяць зустріти з керованою інфляцією і таким чином зняттям цієї проблеми».

Як зазначив Президент, «така тенденція починає демонструвати загрозу охолодження виробничної активності. Коли ми говоримо про такі динамічні процеси в ціновій політиці як виробника, так і споживача, - це один із сегментів, який може говорити про те, що такий ціновий удар може не перенести не тільки людина, але й національна економіка. І коли ми дивимося на тенденції внутрішнього валогового продукту, коли ми дивимося на тенденції промислового продукту (та проаналізуйте будь-яку галузеву тенденцію), це говорить про те, що сьогодні нам треба говорити, вибачте, не про Конституцію». За словами В.ЮЩЕНКА, «Конституцією могли б займатися інші органи влади. Сьогодні нам не треба говорити про другий тур виборів у Києві, чи перший тур виборів у Харкові. Я переконаний, що сьогодні владі треба зайнятися організацією робочого механізму управління поточною ситуацією, яка склалася в економіці, щоб ми не стали свідками того, від чого хотіли відійти заводи, вийти на режим стабільного економічного розвитку».

Як зауважив В.ЮЩЕНКО, «я не хочу коментувати і жодної хвилини свого робочого часу витрачати на коментарі тої чи іншої позиції з цього приводу. Хотів би сказати, динаміка цінова, яка є в Україні, це є дуже погано. І на неї треба реагувати, перш за все, виконавчій владі на всіх рівнях, починаючи від центрального уряду до місцевого уряду. Це є відповідальність виконавчої влади. Ми повинні в цьому питанні бути солідарною стороною і все робити для того, щоб все, що вигідно для Вітчизни, щоб ми на політичному, економічному, урядовому рівні робили разом».

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в квітні 2008 р. до квітня минулого року становила 30,2% (у квітні 2007 року до квітня 2006 - 10,5%), у січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року - 24,4% (у січні-квітні 2007 року до січня-квітня 2006 – 10,3%).

За даними Держкомстату, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в квітні 2008 року до квітня 2007 зросли на 47,2% (у січні-квітні до січня-квітня 2007 року зросли на 37,5%).