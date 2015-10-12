Через негоду цієї ночі знеструмлено 224 населених пункти в 5 областях України

В ніч з 11 на 12 жовтня в результаті ускладнення погодних умов, сильного дощу та поривів вітру місцями до 20 м/с спрацювала автоматика захисту захисту ліній електропередач у 5 областях. Про це повідомляє прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій.

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Повідомляється, що відбулося знеструмлення 224 населених пунктів, а саме: в Чернівецькій області – 123 н. п., в Івано-Франківській – 49 н. п., в Одеській – 25 н. п., в Тернопільській – 19 н. п. і у Львівській - 8 н. п. До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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