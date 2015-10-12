Активісти заявили про початок "енергетичної" блокади Криму (фото)
Українські енергетики 11 жовтня припинили поставки електрики до Криму по лінії Мелітополь - Джанкой.
Про це повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на заступника голови штабу цивільної ініціативи щодо блокади Криму Ізета Гданова.
"Це буде тупикова гілка, до Криму по ній електрика не піде. В рамках чинного законодавства будемо доводити до відома можновладців, що постачання електрики до Криму, щонайменше, аморальні", - заявив він, додавши, що ще три лінії продовжать постачати енергію на окупований півострів.
Гданов пояснив, що одна з електроопор лінії на Херсонщині раніше була пошкоджена невідомими. Біля неї зібралися сотні учасників блокади, в тому числі, і місцеві жителі. Через це енергетики не могли продовжити ремонтні роботи: на об'єкті знаходилися сторонні люди. Тому енергетики відключили і закільцювали дану гілку.
20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який прямує до Криму з продуктами і товарами, ініційована лідерами кримських татар.
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Учасники «громадянської блокади» як і раніше не пропускають фури на півострів. Учасники кримськотатарського національного руху та представники добровольчих батальйонів розбили на адміністративному кордоні з боку Херсонської області наметові містечка і заявляють, що не допустять поновлення товарних поставок на окуповану територію. Влада Росії і окупованого нею Криму засудили ці дії.