Погода на сьогодні: буде ясно і холодно, у західних областях - дощі та мокрий сніг

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У понеділок на всій території України вдень очікується 5-8° тепла. На півдні і в Криму – 11-13°. Вночі температура опуститься до 1-3° морозу.

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У північних та східних областях буде ясно, можлива мінлива хмарність. На півдні – дощ із мокрим снігом.

Вдень 12 жовтня в Карпатах та на Прикарпатті місцями буде хмарно, очікуються сильні опади, попереджає ДержНС.

У західному регіоні очікується налипання мокрого снігу, місцями ожеледь; у південній частині України місцями сильні дощі, пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/сек.