Погода на сьогодні: буде ясно і холодно, у західних областях - дощі та мокрий сніг
09:12, 12 жовтня 2015Суспільство
237 0
Місцями на заході можлива ожеледь і налипання мокрого снігу.
Погода 12 жовтня / Гідрометцентр
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
У понеділок на всій території України вдень очікується 5-8° тепла. На півдні і в Криму – 11-13°. Вночі температура опуститься до 1-3° морозу.
Читайте такожЧерез негоду цієї ночі знеструмлено 224 населених пункти в 5 областях України
У північних та східних областях буде ясно, можлива мінлива хмарність. На півдні – дощ із мокрим снігом.
Вдень 12 жовтня в Карпатах та на Прикарпатті місцями буде хмарно, очікуються сильні опади, попереджає ДержНС.
У західному регіоні очікується налипання мокрого снігу, місцями ожеледь; у південній частині України місцями сильні дощі, пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/сек.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter