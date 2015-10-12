У Маріуполі археологи виявили сліди стародавнього поселення, якому понад семи тисяч років (фото)

Про це свідчать результати археологічних розкопок, які два місяці вели співробітники краєзнавчого музею з помічниками - ентузіастами, повідомляє 0629.com.ua.

Знайдені артефакти, які доводять факт розташування на місці Маріуполя поселення козаків Кальміуської паланки. Під бруківкою мостової 18-го століття, яка була виявлена під шаром землі, археологами була викопана термокамера.

За словами фахівців, конструктивні особливості фрагмента стіни і підлоги приміщення вказували на те, що в ньому були створені умови підвищеної термоізоляції. Велика кількість кісток риб вказувало, що в термокамері зберігався улов козаків.

Монети 1747 і 1755 років, знайдені в приміщенні, допомогли провести датування знахідки.

Козацькі люльки та інші артефакти вказували на те, що саме в цих місцях жили козаки Кальміуської паланки, які займалися рибним промислом.

Під підлогою термокамери були знайдені фрагменти кераміки, якою користувалися тут люди близько 7000 років тому.

Активісти, які займалися розкопками, відзначили, що в Маріуполі майже немає архітектурних пам'яток старіших за 100 років.

Всі матеріальні свідчення культури стародавнього Приазов'я зосереджені в 2-х музеях – Краєзнавчому та Народного побуту. І це при тому, що в декількох кварталах від цих музеїв знаходяться залишки першого великого спорудження, що став початком міста – козацької фортеці Кальміус, Кальміуської паланки, фортеці Домаха.