Після призначення до ГПУ Шокін переоформив будинок на невідому жінку - ЗМІ
У 2014 році генеральний прокурор Віктор Шокін подарував маєток у селі Забір’я під Києвом невідомій жінці – Вероніці-Анастасії Гриневич.
Про це повідомляє 17 канал.
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Повідомляється, що журналісти бачили, як з будинку у супроводі охорони виходив сам Віктор Шокін і сідає мерседес. Спілкуватися з журналістами він відмовився.
Цей маєток не зазначений у деклараціях Шокіна за 2013-2014 рр. Також Віктор Шокін не вказав у декларації 1/3 чотирикімнатної квартири у Харкові.
Весь маєток розкинувся на ділянці 0,22 га і складається з кількох будівель загальною площею майже 870 м.кв, з них житловий будинок – 299 м.кв. На території є великий басейн, закритий від сторонніх очей маскувальною сіткою.
До літа 2014 року власником всього цього майна, за даними держреєстру, був сам Віктор Шокін. Однак після того, як у кінці червня минулого року, Шокіна призначили заступником Генпрокурора, він 24 липня подарував вищезгаданий маєток Вероніці-Анастасії Гриневич.
Офіційно Віктор Шокін продовжує орендувати по сусідству з маєтком 0,08 га землі під випасання худоби. Журналісти побачили на ділянці за парканом індиків, баранів і овець.