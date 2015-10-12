Після призначення до ГПУ Шокін переоформив будинок на невідому жінку - ЗМІ

Про це повідомляє 17 канал.

Читайте такожУ Києві затримано 6 чоловік, які планували підірвати військкомат

Повідомляється, що журналісти бачили, як з будинку у супроводі охорони виходив сам Віктор Шокін і сідає мерседес. Спілкуватися з журналістами він відмовився.

Цей маєток не зазначений у деклараціях Шокіна за 2013-2014 рр. Також Віктор Шокін не вказав у декларації 1/3 чотирикімнатної квартири у Харкові.

Весь маєток розкинувся на ділянці 0,22 га і складається з кількох будівель загальною площею майже 870 м.кв, з них житловий будинок – 299 м.кв. На території є великий басейн, закритий від сторонніх очей маскувальною сіткою.

До літа 2014 року власником всього цього майна, за даними держреєстру, був сам Віктор Шокін. Однак після того, як у кінці червня минулого року, Шокіна призначили заступником Генпрокурора, він 24 липня подарував вищезгаданий маєток Вероніці-Анастасії Гриневич.

Офіційно Віктор Шокін продовжує орендувати по сусідству з маєтком 0,08 га землі під випасання худоби. Журналісти побачили на ділянці за парканом індиків, баранів і овець.