За рік рівень довіри українців до Порошенка впав удвічі, до Яценюка - втричі – опитування

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, представлені на прес-конференції в УНІАН керівником центру IFES Ракешом Шарма.

За його словами, враховуючи соціально-економічні умови в країні, а також думку більшості про те, що проблеми, покладені в основу майданівського руху, не були вирішені, не дивно, що серед українців має місце загальне зниження довіри до політичних лідерів.

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За результатами цього опитування, найвищий рівень довіри має президент Петро Порошенко. 32% висловили довіру до Порошенка, незважаючи на те, що 62% опитаних висловили недовіру до нього. Це можна порівняти з 69%, які висловили довіру до нього у ході опитуванні IFES у вересні 2014 року.

Рейтинг прем'єр-міністра Яценюка також зазнав падіння: з 60% у вересні 2014 року до 20% під час цього дослідження у вересні 2015 року.

Також довіра до мера Києва Віталія Кличка впала з 43% згідно з результатами опитування IFES у вересні 2014 року до 25% за результатами цього дослідження.

Шарма відзначає, що єдиним політиком, який виріс у сприйнятті громадськості в останні кілька місяців, є колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За результатами опитування у грудні 2014 року, рейтинг довіри до неї був на рівні 17%, за даними дослідження IFES у червні 2015 р.- 16%, а тепер цей показник знаходиться на рівні 25%, аналогічно до показника Кличка.

Крім цього, довіра до заступника голови Верховної Ради Андрія Парубія залишається відносно близькою до продемонстрованої у червні 2015 року (22% у вересні і 25 % у червні).