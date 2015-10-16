Військових озброять снайперською рушницею великого калібру з дальністю стрільби понад 2 кілометри

Як повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", завод готовий виготовляти необхідну кількість таких рушниць для української армії одразу після прийняття її на озброєння.

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"Калібр снайперського знаряддя - 12,7х109, Довжина ствола - 1000 мм. Прицільна дальність сягає 1,5км, а максимальна дальність стрільби понад 2 км", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нову розробку вже високо оцінили військові під час її презентації в рамках XII Міжнародної спеціалізованої виставки "Зброя та безпека 2015".



