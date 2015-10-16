Військових озброять снайперською рушницею великого калібру з дальністю стрільби понад 2 кілометри
12:08, 16 жовтня 2015Суспільство
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Новітню вітчизняну снайперську рушницю розробили фахівці ПАТ "Завод "Маяк", що входить до складу ДК "Укроборонпором".
Новітня вітчизняна снайперська рушниця / ukroboronprom.com.ua
Як повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", завод готовий виготовляти необхідну кількість таких рушниць для української армії одразу після прийняття її на озброєння.
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"Калібр снайперського знаряддя - 12,7х109, Довжина ствола - 1000 мм. Прицільна дальність сягає 1,5км, а максимальна дальність стрільби понад 2 км", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що нову розробку вже високо оцінили військові під час її презентації в рамках XII Міжнародної спеціалізованої виставки "Зброя та безпека 2015".
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