На Полтавщині на два роки посадили бійця АТО, який погрожував меру гранатою

Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

«Військовою прокуратурою Полтавського гарнізону Центрального регіону України завершено судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням громадянина С. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК України», - зазначається в повідомленні.

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Комсомольський міський суд Полтавської області за вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та з урахуванням пом’якшуючих обставин та особи обвинуваченого призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки, поінформували в прокуратурі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2015 року громадянин С., проходячи службу у лавах Збройних сил України в зоні проведення АТО, придбав дві бойові гранати, які надіслав поштою за місцем свого фактичного проживання в Полтавську область.

«У липні 2015 року вказаний громадянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прибув до Комсомольської міської ради, де, грубо порушуючи громадський порядок, вчинив сварку в приймальні Комсомольського міського голови та намагався залякати присутніх із застосуванням гранат. Громадянин С. був затриманий, а вибухові пристрої вилучені», - зазначили у військовій прокуратурі.