ГПУ об'єднує справи: До корупції і розстрілу Майдану може бути причетна одне угрупування Януковича

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Про це заявив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко, передає "112 Україна".

"Зараз вже розслідується кримінальне провадження за ст. 255 КК України (створення організованого злочинного угруповання). Ми зараз всі епізоди, пов'язані і з розстрілами активістів на Майдані, і з економічними злочинами, об'єднуємо в одне виробництво. І є всі підстави стверджувати, що саме це злочинне угруповання, яке очолював Віктор Янукович, і займалася масовими економічними злочинами, а також безпосередньо злочинами проти активістів Майдану", - заявив Куценко.

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"Я думаю, що найближчим часом ви будете повідомлені про те, що ГПУ вручає підозри безпосередньо особам, причетним до діяльності цієї злочинної групи, яку очолював Віктор Янукович. Там будуть досить відомі особистості для суспільства, зараз я не буду оголошувати їх прізвища. Тобто у нас сьогодні є всі підстави стверджувати, що це були не просто окремі вказівки когось проти активістів Майдану, а ці дії здійснювалися у складі організованого злочинного угруповання", - наголошують у прокуратурі.

За словами Куценка, документи будуть передані до суду найближчим часом.

"Я думаю, що це буде найближчим часом. Найближчим часом, тиждень-два, у нас будуть вручені додаткові підозри за ст. 255, документи будуть готуватися до передачі в суд", - зазначив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що адвокати Віктора Януковича не роблять реальних кроків для того, щоб їх підзахисний був допитаний.

Також, Генеральний прокурор України Віктор Шокін запевняє, що справу про розстріл Небесної сотні на Майдані фактично розслідувана.