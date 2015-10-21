Участь армії Росії у бойових діях на Донбасі не секрет для нашого суспільства – російський журналіст

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав російський журналіст, автор проекту «Журналістика без посередників» Аркадій Бабченко.

«Звичайно, усі все (участь російських військових у війні на Донбасі - УНІАН) розуміють, але проблема не в цьому. Громадська думка в Росії – це те, що показує телевізор. Вчора громадська думка відображала картинку ТБ «жидобандерівці розпинають російських хлопчиків», сьогодні – «треба воювати в Сирії». Якщо завтра буде сказано по ТБ, що українці - наші найкращі брати, і Порошенко наш найкращий друг, то так з громадською думкою і буде, а те, що ми воювали на Донбасі і повбивали тисячі людей, буде забуте. Пам'ять тут, як у золотої рибки, – три години», - сказав Бабченко.

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«Іншими словами, росіяни знають про участь армії РФ у війні на Донбасі, але це не є проблемою, і вважають: «правильно, дави хохлів, наші там є, і чьо?!». Нікому нічого розповідати не треба. Усі все знають», - підкреслив він.

На його думку, перша серія війни на Донбасі закінчилася, хоча можливі провокації і обстріли.

«Тут треба розуміти, що поки є Володимир Путін, в Росії війна буде завжди. Жодних інших інструментів утримання ситуації в країні та утримання впливу на суспільство, окрім війни, у нього не залишилося. Зараз війна перенесена до Сирії, і на пару років військова повістка забезпечена. Якщо там щось піде не так, я не виключаю перенесення театру військових дій назад на Донбас. Це цілком можливо», - сказав Бабченко.

При цьому він зазначив, що бачить паралелі конфлікту на Донбасі з першою чеченською війною.

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«Росія увійшла в цей конфлікт у 1994 році точно в такому самому стані, як Україна у війну на Донбасі – нульова економіка, практично повністю зруйновані інститути держави, відсутність боєздатної армії. Звичайно, Україна – не Росія, але я все одно бачу передумови до того, щоб ваша країна розвивалася за схожим сценарієм», - сказав він.

«Якщо порівнювати, то між першою та другою чеченською війною в Росії минуло близько 5 років. Я думаю, що приблизно такий самий строк чекає нас до початку другої серії на Донбасі. Це відбудеться, коли низька ціна на нафту дуже сильно вдарить по російській економіці, і Росії буде зовсім не до Донбасу, коли випливуть назовні внутрішні проблеми. Україна за цей час більш-менш вирішить свої проблеми з економікою, армією і наважиться захищати свою територію – дійде до кордону. Війна буде закінчена лише тоді, коли на кордоні, на пунктах пропуску, буде майоріти український прапор», - підкреслив Бабченко.