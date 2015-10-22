Під Донецьком затримано судимого за крадіжки бойовика "ДНР"

Як повідомляє прес-служба Мар'їнського райвідділу міліції, в ході перевірки оперативної інформації співробітниками карного розшуку райвідділу і бійцями зведеного загону ГУМВС України в Донецькій області був затриманий 42-річний місцевий житель, уродженець Харцизька.

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Безробітний, раніше неодноразово засуджений за ч.3 ст.185 (крадіжка з проникненням) і ст.289 (викрадення автівки), у 2014 році чоловік, кинувши дружину і двох маленьких дітей, вступив до лав збройних бандформувань.

Встановлено, що з серпня по грудень минулого року зловмисник здійснював незаконні перевірки транспорту та громадян на блокпосту в Макіївці, а після того служив в одному з підрозділів так званої "армії ДНР".

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У грудні 2014 року бойовик повернувся до дружини та дітей, пояснивши, що знаходився в Донецьку на заробітках. Проте приховати сторінки своєї кримінальної біографії і залишитися безкарним фігуранту не вдалося.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.